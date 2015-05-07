Нужно написать эссе-реферат на тему "организм человека как система". В начале - титульный лист, в середине эссе, в конце - список литературы. В эссе нужно описать элементы системы; с точки зрения ...
Теплотехника
В файле «теплотех» есть РГР 3 и 4
По дисциплине «Теплотехника» студенты выполняют РГР № 3 и № 4.
РГР № 3 состоит из задачи 1 по разделу «Теплообменные аппараты»,
РГР № 4 состоит из 2 задач по разделам «Топливо, топки, котельные установки, теплоснабжение предприятий».
Для каждой задачи предусмотрено 100 вариантов данных.
Все с пояснениями и подробно.
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