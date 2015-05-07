Теплотехника

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка102 просмотра

В файле «теплотех» есть РГР 3 и 4

По дисциплине «Теплотехника» студенты выполняют РГР № 3 и № 4.

РГР № 3 состоит из задачи 1 по разделу «Теплообменные аппараты»,

РГР № 4 состоит из 2 задач по разделам «Топливо, топки, котельные установки, теплоснабжение предприятий».

Для каждой задачи предусмотрено 100 вариантов данных.

Все с пояснениями и подробно.

http://dropmefiles.com/mw5hb

10 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$25
7 дней
Спасибо!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад