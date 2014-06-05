Дипломная работа по предмету перевод

$160
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Завершен1 заявка120 просмотров

Работа на русском языке

задание прикреплено

объем 80 страниц

антиплагиат не ниже 85%

сдача работы по главам по графику:

Введение, глава 1 -26.10.2011

Глава 2 -02.11

Глава 3,заключение – 10.11

до начала работы необходимо составить список литературы и подобрать примеры на основании чего будет писаться практическая часть (нужно согласовать с руководителем)

цена 5000 рублей (диплом, речь)

оплата WMR по факту

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Alanita
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$160
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за неоднократное сотрудничество. Всегда четко и корректно ставится задание, оперативно решаются вопросы. Очень приятна в общении. Буду рада сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

Alanita
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад