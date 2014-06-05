Дипломная работа по предмету перевод

Работа на русском языке

задание прикреплено

объем 80 страниц

антиплагиат не ниже 85%

сдача работы по главам по графику:

Введение, глава 1 -26.10.2011

Глава 2 -02.11

Глава 3,заключение – 10.11

до начала работы необходимо составить список литературы и подобрать примеры на основании чего будет писаться практическая часть (нужно согласовать с руководителем)

цена 5000 рублей (диплом, речь)

оплата WMR по факту