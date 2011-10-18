Организационное поведение - курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт8 заявок139 просмотров

Курсовая работа

предмет: Организационное поведение

тема: Мотивирующая и демотивирующая аттестация

работа содержит: теория и практика

прилагаются методические рекомендации КГФЭИ по написанию курсовой работы

кол-во страниц:30 стр

Times New Roman, 14 шрифт, 1.5 межстрочный интервал

кол-во источников: 14

сноски: в квадратных скобках

14 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад