Необходимо выполнить к/р по двум вариантам. Все подробности, варианты и задание в методичке. (Делаем вариант 3 и 4)
Курсовая по бух. фин. отчетности
предмет - бухгалтерская финансовая отчетность
Тема "ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ"
Антиплагиат от 75 %
Объем - 25 стр + приложения.
Срок - до 28 октября.
Гонорар - 700 руб.
Уважаемые авторы, указывайте адрес электронной почты для связи!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
предмет - бухгалтерский и управленческий учет Тема "АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) НА ПРИМЕРЕ УЧЁТНЫХ ДАННЫХ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" 3 главы. антиплагиат от 75 %. Объем - 25 стр + приложения. ...Завершен14 лет назад
Тема курсовой работы: "Учет и аудит расчетов с бюджетом по Налогу на доходы физических лиц" c практической частью Требования в методичке (вложенный файл)Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема во вложении. Теория+практика. Работа ведется поэтапно. Завра утром должно быть готово введение. 1-2 стр. Акцент делаем на актуальности: - Почему выбрали эту тему; - ЕЕ значение и т.п. Сразу ...Завершен14 лет назад
Основы учета в страховых организациях ЗАДАЧаЗавершен14 лет назад
Все во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема :Проектирование участка новой жел.дороги с мостовым переходом Исходные данные по требованиюРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Тема курсовой работы: "Учет и аудит расчетов с бюджетом по Налогу на доходы физических лиц" Требования в методичке (вложенный файл)Закрыт14 лет назад
Курсовая работа. Задание во вложении. Вариант 15.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу по дисциплине "Экономика предприятия" по двум вариантам (3 и 4). Плюс расчетное задание, желательно сделать подробно :) Всё в файлах!Завершен14 лет назад