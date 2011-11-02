Курсовая по бух. фин. отчетности

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен9 заявок172 просмотра

предмет - бухгалтерская финансовая отчетность

Тема "ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ"

Антиплагиат от 75 %

Объем - 25 стр + приложения.

Срок - до 28 октября.

Гонорар - 700 руб.

Уважаемые авторы, указывайте адрес электронной почты для связи!

14 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$23
7 дней
Впервые работаю со Светланой! Великолепно!!! Приятный во всех отношениях автор и специалист своего дела! Рекомендую +10!!!
Первое сотрудничество с Екатериной и только положительные эмоции! Знающий свое дело заказчик, замечательный человек! Оплата своевременная! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад