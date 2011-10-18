Необходимо выполнить к/р по двум вариантам. Все подробности, варианты и задание в методичке. (Делаем вариант 3 и 4)
Курсовая Взаимодействие СВХ и таможенного органа
9768 Взаимодействие СВХ и таможенного органа. ( на примере таможенного поста)
Работа самая обычная. Требования стандартные:
Содержание, введение, заключение нумерация страниц в правом нижнем углу.
Объём – 13-15 стр.
И проверка на антиплагиате (хотя бы 60-65%) уникальности. Все заимствования должны быть снабжены ссылками.
Принимаются заявки от исполнителей с контактными данными, включающими icq и/или Skype.
Возможно сотрудничество на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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