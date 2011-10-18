Курсовая Взаимодействие СВХ и таможенного органа

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9768 Взаимодействие СВХ и таможенного органа. ( на примере таможенного поста)

Работа самая обычная. Требования стандартные:

Содержание, введение, заключение нумерация страниц в правом нижнем углу.

Объём – 13-15 стр.

И проверка на антиплагиате (хотя бы 60-65%) уникальности. Все заимствования должны быть снабжены ссылками.

Принимаются заявки от исполнителей с контактными данными, включающими icq и/или Skype.

Возможно сотрудничество на постоянной основе.

14 лет назад
srgg
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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