Курсовая по экономике

$50
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Закрыт3 заявки149 просмотров

Предмет: Экономика

Тема: Совершенствование трудовой деятельности отдела кадров предприятия на основе функционально-стоимостного анализа.

Объем: 35 стр.

Бюджет 500 руб. в течении недели

Требования стандартные.

Уникальность не ниже 75%

14 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров