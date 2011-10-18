Курсовая по компьютерной графике

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Тема: Использование процедурных текстур в редакторах трехмерной графики (теория и практика)

14 лет назад
n-b
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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