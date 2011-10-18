Проект кабинета социального прогнозирования

$50
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Закрыт1 заявка121 просмотр

Предмет: Основы социального прогнозирования и проектирования

Тема работы: проект кабинета социального прогнозирования

Объем работы: 20

Срок выполнения: 21 октября

Оплата в течении недели

14 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров