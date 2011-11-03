Тема: Использование процедурных текстур в редакторах трехмерной графики (теория и практика)
Курсовая по ТГП
Предмет: Теория государства и права
Тема: Современные философско-правовые концепции Германии (20-21 век)
Тип: kurs1
Объем: 35 листов
Срок: укажите минимально возможный
Пожелания:
Тема работы: « Современные философско-правовые концепции Германии» (20-21 век)
*Уровень работы должен соответствовать 1 курсу.
* Объём работы: 35 страниц, 14 шрифтом( расстояние между словами 1.5 мм.), на странице 1850 знаков (+,- 15 слов), подстрочный шрифт 10.
* На цитаты обязательно давать ссылки.
* Можно использовать только научные источники: авторские работы, монографии и т.д.
*Структура работы: Тезис, антитезис, синтез.(2,3,4- мнения и их анализ, выявление + и -)
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