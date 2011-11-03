Курсовая по ТГП

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Завершен6 заявок205 просмотров

Предмет: Теория государства и права

Тема: Современные философско-правовые концепции Германии (20-21 век)

Тип: kurs1

Объем: 35 листов

Срок: укажите минимально возможный

Пожелания:

Тема работы: « Современные философско-правовые концепции Германии» (20-21 век)

*Уровень работы должен соответствовать 1 курсу.

* Объём работы: 35 страниц, 14 шрифтом( расстояние между словами 1.5 мм.), на странице 1850 знаков (+,- 15 слов), подстрочный шрифт 10.

* На цитаты обязательно давать ссылки.

* Можно использовать только научные источники: авторские работы, монографии и т.д.

*Структура работы: Тезис, антитезис, синтез.(2,3,4- мнения и их анализ, выявление + и -)

14 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена на профессиональном уровне. Рекомендую Марию как отличного исполнителя!
Отличный заказчик! Вежливый, понимающий, всегда на связи. Советую!

Заявки фрилансеров

SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад