Доработать диплом арбитражное судопроизводство

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки144 просмотра
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срок 4 дня.

задание, сама работа и методичка приложены

9 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
74 отзыва
9 лет назад
$10
5 дней
Елена отлично выполнила работу. Заказчица довольна и я тоже. Спасибо!
Спасибо Кириллу! Была рада сотрудничеству.