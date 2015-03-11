Доработать диплом арбитражное судопроизводство

Часть дипломного проекта. Технология ремонта запорной арматуры паровой системы. С заполнением: 1. Ведомость дефектации 2. Ремонтная ведомость 3. Маршрутная карта Плюс два чертежа Сборочный и Рабочий. Обьем 10-20 страниц.
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