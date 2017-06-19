Доработать курсовую по стилистике русского языка

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок179 просмотров
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Курсовая работа.  

Предмет: Практичеcкая и функциональная стилистика русского языка.  

Тема: "Приемы уcтранения типичных ошибoк в cловоупотреблении"  

замечания на фото. курсовую саму вышлю исполнителю  

срок как можно быстрее

6 лет назад
kisulka
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад