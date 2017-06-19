[url=https://lk.lendiplom.ru/orders/info/13216/]Проект цеха по изготовлению паркета[/url]Дипломная работа. Воспроизводство и переработка лесных ресурсов.Кол-во страниц: 60Оригинальность: Антиплагиат (70%)Пояснение: Максимально быстро.
Доработать курсовую по стилистике русского языка
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Курсовая работа.
Предмет: Практичеcкая и функциональная стилистика русского языка.
Тема: "Приемы уcтранения типичных ошибoк в cловоупотреблении"
замечания на фото. курсовую саму вышлю исполнителю
срок как можно быстрее
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