Курсовой проект. Литература http://dropmefiles.com/rHVS3
Доработка курсовой по биологии
доработка проекта, прикрепляю: первонач требования, замечания, исправленный план и часть теоретическая
курсовая работа по биология(биоэкология)
дисциплина - биология(биоэкология)
тема - Современное состояние болотной и прибрежно-водной растительности на территории Республики Марий Эл в зоне влияния Чебоксарского водохранилища
количество страниц - 35
оригинальность -70% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт - 14 pt
крайний срок сдачи - 30.01.2017
дополнительная информация - Оставьте только те описания, в которых встречаются прибрежно-водные, водные и болотные растения. В курсовой должно быть введение, обзор литературы, результаты и их обсуждение, выводы, список использованной литературы. Результаты: нужно сначала сделать таблицы, а потом их нужно будет описывать и строить по ним графики. вот те данные откуда нужно выбрать только те описания что я выше писала. А еще прикреплю примерные работы только ввиде фото...
пожалуйста сделайте точно по моей работе, а не готовую работу по исследованиям(практики),
описания чеб водохр.я вам отправляла ранее.
нужно будет в обзоре лит-ры и т. д. (в теории) получается в конце каждого абзаца написать откуда это взято, автора и год в скобках.
все файлы перешлю по почте, большой объем!
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