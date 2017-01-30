Доработка курсовой по биологии

доработка проекта, прикрепляю: первонач требования, замечания, исправленный план и часть теоретическая

курсовая работа по биология(биоэкология)

дисциплина - биология(биоэкология)

тема - Современное состояние болотной и прибрежно-водной растительности на территории Республики Марий Эл в зоне влияния Чебоксарского водохранилища

количество страниц - 35

оригинальность -70% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 30.01.2017

дополнительная информация - Оставьте только те описания, в которых встречаются прибрежно-водные, водные и болотные растения. В курсовой должно быть введение, обзор литературы, результаты и их обсуждение, выводы, список использованной литературы. Результаты: нужно сначала сделать таблицы, а потом их нужно будет описывать и строить по ним графики. вот те данные откуда нужно выбрать только те описания что я выше писала. А еще прикреплю примерные работы только ввиде фото...

пожалуйста сделайте точно по моей работе, а не готовую работу по исследованиям(практики),

описания чеб водохр.я вам отправляла ранее.

нужно будет в обзоре лит-ры и т. д. (в теории) получается в конце каждого абзаца написать откуда это взято, автора и год в скобках.

все файлы перешлю по почте, большой объем!