Разработать документированную процедуру на процесс управления качеств

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Предмет – Система менеджмента качества в хозяйстве электроснабжения железных дорог

11 вариант : Разработать документированную процедуру на  процесс управления качеством 

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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