Основы конструирования лесных машин

курсовая работа по Механизмы и приспособления для ремонта АМТС дисциплина - Механизмы и приспособления для ремонта АМТС тема - проектирование оборудования для механизации подъемно-транспортных работ количество страниц - примерно 30 оригинальность -50% (отчет с сайта ...