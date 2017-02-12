курсовая работа по УЭФ

дисциплина - УЭФ

тема - Исследование факторов, влияющих на конкурентоспособность аптечных организаций

количество страниц - 25

оригинальность -60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 12.02.2017

дополнительная информация - Исследование провести по г.Воронеж. Источники не позже 2010г. Предоставить источники в виде читабельных ссылок на них или приложение самого текста.Список литературы оформить согласно последнего госта.