Курсовая финансы и кредит

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Закрыт4 заявки141 просмотр

Тема: Повышение инвестиционной привлекательности торговых организаций ЗАО"Тандер" магазин Магнит

срок 5 ноября

объем курсовой 35-40 стр

оригинальность не менее 80%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров