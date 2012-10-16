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Курсовая финансы и кредит
Тема: Повышение инвестиционной привлекательности торговых организаций ЗАО"Тандер" магазин Магнит
срок 5 ноября
объем курсовой 35-40 стр
оригинальность не менее 80%
Заявки фрилансеров
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