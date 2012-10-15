Магистерская диссертация по педагогике

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Тип работы: Магистерская диссертация

Предмет: педагогика

Тема работы: формирование профессиональной направленности в процессе подготовки специалистов "Технической эксплуатации подвижного состава"

Количество страниц: 70-100

Сроки: 20 дней

13 лет назад
supavtor
Роза 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров