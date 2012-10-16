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Курсовая по операционным системам
Предмет: Операционные системы
Тема: Исследование алгоритмов (модель) дискового планирования № 1
прикладываю файл с заданием (мой вариант отмечен красным цветом)
Задание:
На основе анализа предметной области разработать программу, моделирующую многопоточные вычислительные процессы с различными алгоритмами планирования.
Входящий поток - простейший, интенсивность потока - 100-1000 1/с. среднее время обслуживания потока - 10 мс (усеченное нормальное распределение), микропроцессор – двухядерный, алгоритмы планирования - FIFO, кратчайший - первым.
Исходные данные:
• количество цилиндров диска - 1024;
• стартовый цилиндр - 500;
• поступление запросов к дорожкам - случайное (генерировать датчиком случайных чисел);
• среднее время поиска цилиндра - 10 мс;
• скорость вращения - 7200 об/мин;
• дорожка имеет 500 секторов;
• производится чтение файла размером 1 Мбайт;
• дисциплина обслуживания запросов - FIFO.
5. Результаты работы модели должны включать в себя:
• график перемещения головок по цилиндрам;
• количество пересеченных дорожек;
• среднее время чтения файла;
• среднее время поиска файла.
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