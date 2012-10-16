Курсовая по операционным системам

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Предмет: Операционные системы

Тема: Исследование алгоритмов (модель) дискового планирования № 1

прикладываю файл с заданием (мой вариант отмечен красным цветом)

Задание:

На основе анализа предметной области разработать программу, моделирующую многопоточные вычислительные процессы с различными алгоритмами планирования.

Входящий поток - простейший, интенсивность потока - 100-1000 1/с. среднее время обслуживания потока - 10 мс (усеченное нормальное распределение), микропроцессор – двухядерный, алгоритмы планирования - FIFO, кратчайший - первым.

Исходные данные:

• количество цилиндров диска - 1024;

• стартовый цилиндр - 500;

• поступление запросов к дорожкам - случайное (генерировать датчиком случайных чисел);

• среднее время поиска цилиндра - 10 мс;

• скорость вращения - 7200 об/мин;

• дорожка имеет 500 секторов;

• производится чтение файла размером 1 Мбайт;

• дисциплина обслуживания запросов - FIFO.

5. Результаты работы модели должны включать в себя:

• график перемещения головок по цилиндрам;

• количество пересеченных дорожек;

• среднее время чтения файла;

• среднее время поиска файла.

13 лет назад
berqt
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7 лет назад

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