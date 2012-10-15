Курсовая по технол. машиностроения

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Есть образец, задание и программа выпуска.

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13 лет назад
Pravkov
Семен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров