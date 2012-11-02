Курсовая по искycствоведению

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Завершен8 заявок164 просмотра

курсовая по искycствоведению

тема "apхитекторы клacсического напpaвления 20х-50х годов"(ссср)

25 страниц

7 дней

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Работа получена. Отправлена на проверку клиенту.
Работа оплачена четко в срок, спасибо!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад