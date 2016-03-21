Курсовая по зоогигиене.
Курсовая. Педагогика.
Курсовая. Педагогика
30 страниц. 70% оригинальности
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Специальность - Патентовед Объём 60-70 стр Методички нет, оформление по ГОСТу Требуется планОригинальность - 80% Срок сдачи 30.03.16Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $4
1 задача.Нужно решить Венгерским методом.Метод Куна. 2 задача.Что называется сетевая модель управленияРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
специальность техник программист нужно сделать в программе Borland Delphi7 программу кинотеатра по оформлению все по стандаоту, описание всего ода работыЗакрыт9 лет назад
Необходимо дать ответы на вопросы, основываясь на текст, который предоставлен. ответы нужны на тексты № 2,3,5,7,8 Файл приложил.Закрыт9 лет назад
по специальности юрист международник тема Правовой статус дипломатических представительств объем 60 стр антиплагиат 75%Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт9 лет назад
К курсовой работе должен быть приложен история болезни больного.Предмет терапия.Закрыт9 лет назад
Курсовая по гуманитарной дисциплине, подробное задание приложил.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Должно быть не менее 70% оригинальности, объём 30-35 стр. Курсовая по педагогике.Закрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно исправить диссертацию. Выделенные фрагменты - взяты с другой диссертации ( прилагаем) Нужно эти фрагменты либо перефразировать - чтобы не было совпадении, либо заменить и написать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад