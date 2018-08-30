Курсовая по теме: "Cенсорные детали в репортаже"

Что уже СДЕЛАНО: 10 категорий для контент- анализа: 1) Сфера( политика, экономика и т.д)

2) Временное пространство материала

3) Географическое пространство материала

4) Объем материала ( менее 3000 т.знаков и более 7000 т.знаков)

5) Упоминание журналиста как действующего лица.

6) Описание ощущений журналиста ( подкатегории: зрительные, тактильные, и т.д)

7) Оценочные суждения журналиста

8) Время глаголов в репортаже

9) Наличие лишних деталей в репортаже 10) Комментарии участников( Я сравнила репортажи из разных региональных интернет-изданий. Анализировала на предмет использования сенсорных деталей. В каком регионе чему уделяют внимание, в каком издании на что делают упор ( сравнивала через табличку Exsel, результаты в виде диаграмм прикрепила отдельным документом, теперь эту техническую работу надо написать словами) .

*** План теории:

1. Репортаж как жанр в современной журналистики. 1.1. Жанровые признаки репортажа. 1.2. Сенсорные детали как способ создания эффекта присутствия и сопереживания в репортаже. Материалы СМИ над которыми проводится контент-анализ:Для анализа я нашла 10 репортажей из разных интернет-изданий. ( и конечно сами репортажи и ссылки на них отдельным документом есть)Что НЕ СДЕЛАНО:Теория по плану. Гипотезы. ( этому необходимо уделить внимание, в методичке всё написано) Практическая часть не описана. Курсовая 25 страниц. Сроки до 12 сентября