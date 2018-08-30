Профессиональная практика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок228 просмотров

Программа практики прилагается. Необходимо написать работу по бару-ресторану. необходимую для отчета документацию предоставим. Оригинальность от 70% по етхт, Срок 5-6 дней, стоимость 1800 руб.

7 лет назад
Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров