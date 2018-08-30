Проектирование_программного_обесречения(180823)

Необходимо написать 2 научных статьи (6-7 страниц каждая) по экономике с соблюдением всех необходимых требований по оформлению, предоставляются вспомогательные материалы. Сроки - неделя на каждую статью. Только для тех, кто имеет соответствующий опыт.