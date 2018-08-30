Проектирование_программного_обесречения(180823)

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Нужно выполнить курсовую работу.

Дисциплина: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Вариант 10.

Методичка имеется.

АП: "Антиплагиат вообще не проверяют".

Срок: 30.08.2018 к 08.00.

7 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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