Это вторая практика. Есть хорошо написанная первая, которую можно использовать в качестве основы. Объем отчета должен составлять 25-35 страниц + обязательны приложения. Оригинальность от 70%, проверка по етхт. Прикладываю программу практики. Сроки 7 дней, стоимость 1600.
Практика (фин. анализ и бухучет)
Необходимо выполнить 2 и 3 главу практики. Оригинальность от 70%, проверка по етхт. Есть ссылка на сайт предприятия, где можно взять финансовую отчетность для расчетов. Прикладываю программу практики. Сроки 7 дней, стоимость 1600.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, предлагаю интересную работу маркетинг-аналитику по составлению Аналитического исследования рынка медицинских услуг (репродуктивная медицина) в Украине. В контексте исследования, под понятием "репродуктивная медицина" (ВРТ) считаем услуги по гинекологии, акушерству, родоразрешению, и педиатрии. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Федеральный студенческий центр "Мудрая Сова" приглашает к сотрудничеству авторов для выполнения студенческих работ. Требования к соискателям: опыт работы обязателен, готовность к ненормированному графику, ответственность, исполнительность, знание правил и принципов написания студенческих работ, умение работать с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна готовая Курсовая работа Предметно-ориентированное программирование (1С)Закрыт7 лет назад
Нужна готовая Курсовая работа по веб-дизайнуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать 2 научных статьи (6-7 страниц каждая) по экономике с соблюдением всех необходимых требований по оформлению, предоставляются вспомогательные материалы. Сроки - неделя на каждую статью. Только для тех, кто имеет соответствующий опыт.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима курсовая работа: Необходимые знания C#,WPF, Linq, умение строить UML use case диаграммы, моделирование БД. Больше информации предоставлю исполнителю. Указывайте сроки и цену.Закрыт7 лет назад
"Разработка программного обеспечения для поста управления линии абразивной зачистки" Антиплагиат 70 %. "Программу лучше выполнить в среде С#. В существующей программе есть главное меню, есть режим работы который позволяет управлять станком при помощи ...Закрыт7 лет назад
Дали делать диплом,тема: но сначала сказали самим подобрать литературу.... Срок: 27.07.2018 к 08.00 по МскРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется выполнить диссертацию по теме "Методология строительного контроля при строительстве гражданских и промышленных зданий" или похожей. Требуется специалист с профильным образованием степенью, приветствуется опыт написания подобных работ. Стоимость договорная.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад