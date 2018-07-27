Практика (фин. анализ и бухучет)

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Закрыт1 заявка218 просмотров

Необходимо выполнить 2 и 3 главу практики. Оригинальность от 70%, проверка по етхт. Есть ссылка на сайт предприятия, где можно взять финансовую отчетность для расчетов. Прикладываю программу практики. Сроки 7 дней, стоимость 1600. 

7 лет назад
Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

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