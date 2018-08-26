Курсовая по психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт9 заявок285 просмотров

Курсовая # 2 по психологии. Тема: Эмоциональный интеллект и лидерство. 

Кол-во страниц 30-35. Выборка для исследования~5-7 человек. Оригинальность ~70%.

Исследование: корреляции уровня эмоционального интеллекта и лидерские способностей. (пример: тест "ЭмИн" и методика "Лидер") 

7 лет назад
guest_15352709052065
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров