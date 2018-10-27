Требуется научная статья.

Здравствуйте!

Ищу ответственного исполнителя для подготовки научной статьи. Предоставляются вспомогательные материалы, то есть искать источники "с нуля" не нужно, только в дополнение.

Объем: 20-22 стр., на русском яз. + нужно будет соблюсти требования к оформлению.

Сроки: 14 дней.

Важно! Пожалуйста, не рассматривайте этот проект как, в прямом смысле, халтуру и легкий источник заработка с помощью программы-генератора текстов. К сожалению, есть печальный опыт подобного сотрудничества, – очень жаль потраченного времени. Для меня важно, чтобы человек был внимателен к ТЗ и умел работать с источниками информации (в объеме, необходимом для качественной работы), а не выхватывал какие-то очевидные вещи с поверхности, из Википедии и различных Интернет-ресурсов, не придумывал псевдонаучные фразы. К сожалению, такое тоже было...

Объем, сроки и база вполне посильны, чтобы выполнить проект качественно.