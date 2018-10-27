Требуется научная статья.

$105
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен10 заявок375 просмотров

Здравствуйте!  

Ищу ответственного исполнителя для подготовки научной статьи. Предоставляются вспомогательные материалы, то есть искать источники "с нуля" не нужно, только в дополнение.  

Объем: 20-22 стр., на русском яз. + нужно будет соблюсти требования к оформлению.  

Сроки: 14 дней.  

Важно! Пожалуйста, не рассматривайте этот проект как, в прямом смысле, халтуру и легкий источник заработка с помощью программы-генератора текстов. К сожалению, есть печальный опыт подобного сотрудничества, – очень жаль потраченного времени. Для меня важно, чтобы человек был внимателен к ТЗ и умел работать с источниками информации (в объеме, необходимом для качественной работы), а не выхватывал какие-то очевидные вещи с поверхности, из Википедии и различных Интернет-ресурсов, не придумывал псевдонаучные фразы. К сожалению, такое тоже было...  

Объем, сроки и база вполне посильны, чтобы выполнить проект качественно.  

7 лет назад
freeworkstudio
Оксана 
42 года
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$103
14 дней
Проект выполнен в целом качественно, но требуются доработки. Продолжаем сотрудничество.
Продолжаем успешное сотрудничество.

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avt0r
50 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад