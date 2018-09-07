Реферат страниц 20

$7
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Завершен2 заявки255 просмотров

Тема: Технологические характеристики заготовок, методы получения заготовок в машиностроение и обеспечение их точности

По объему где-то 20 страниц, ссылки и использованная литература 

До четверга 

7 лет назад
n_terehoff
Никита 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dima_doloban
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Хороший исполнитель
Хороший заказчик, приятно с ним работать, своевременная оплата, рекомендую)

Заявки фрилансеров

dima_doloban
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад