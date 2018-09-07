Программа практики прилагается. Необходимо написать работу по бару-ресторану. необходимую для отчета документацию предоставим. Оригинальность от 70% по етхт, Срок 5-6 дней, стоимость 1800 руб.
Реферат страниц 20
Тема: Технологические характеристики заготовок, методы получения заготовок в машиностроение и обеспечение их точности
По объему где-то 20 страниц, ссылки и использованная литература
До четверга
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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