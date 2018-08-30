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Написать курсовую работу по конституционному праву
Необходимо написать курсовую работу на тему "Терроризм как мировая проблема современности", методических рекомендации нет, работу необходимо выполнить по стандартным требованиям 2018 г. к курсовым работам. Проверка в системе антиплагиат.ру >65%
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