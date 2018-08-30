Курсовая по педагогике

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Тема.Влияние СМИ на духовно-нравственное воспитание младших школьников.Введение.Глава1.Теоретические основания проблемы влияния СМИ на нравственное воспитание младших школьников.1.1Нравственное воспитание и понятия нравственности.1.2Проблемы влияния СМИ на нравственное воспитание младших школьников. 1.3 Особенности духовно-нравственного воспитания младших школьников.Заключение.Список литературы.На 25 страниц.

7 лет назад
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