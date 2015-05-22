Курсовая. Принципы работы журналиста в горячих точках

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Завершен1 заявка195 просмотров

Необходимо написать курсовую работу.

Темы работы «Принципы работы журналиста в горячих точках»

Объем работы 30 – 35 стр от введения до списка литературы.

Перед тем как приступать к работе необходимо согласовать и утвердить план.

Процент уникальности работы более 75 % по etext antiplagiat

Сроки сдачи курсовой – до 21:00 14.05.2015.

Источники на ваш выбор, главное чтобы они были написаны после 2010 г

Цена - 1800 р

Жду ваши предложения. Исполнителя выберу завтра в 15:00.

10 лет назад
trogvar1
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 дней назад
10 лет назад
$35
7 дней
Спасибо за прекрасную работу. Любовь очень профессионально подходит к делу. Мои рекомендации.
Спасибо за заказ! Владимир - порядочный заказчик, все четко, понятно и вовремя!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 дней назад
10 лет назад
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