Курсовая. Принципы работы журналиста в горячих точках

Необходимо написать курсовую работу.

Темы работы «Принципы работы журналиста в горячих точках»

Объем работы 30 – 35 стр от введения до списка литературы.

Перед тем как приступать к работе необходимо согласовать и утвердить план.

Процент уникальности работы более 75 % по etext antiplagiat

Сроки сдачи курсовой – до 21:00 14.05.2015.

Источники на ваш выбор, главное чтобы они были написаны после 2010 г

Цена - 1800 р

Жду ваши предложения. Исполнителя выберу завтра в 15:00.