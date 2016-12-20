Курсовая работа

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Закрыт4 заявки108 просмотров

курсовой проект

дисциплина: Процессы и аппараты

тема:Ректификационная колонна

требования к работе в эл виде. (методичка)

8 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров