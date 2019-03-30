Курсовая работа

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Курсовая работа на тему « Ключевые факторы, влияющие на успешный процесс дистанционного обучения». 25-30 страниц. Черновик работы нужен до 26.03.2019, конечная работа до 01.05.2019.

5 лет назад
Kristina0123
32 годаВеликобритания
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$40
10 дней
Мария—очень ответственный исполнитель. Качественно и в срок подготовила работу.
Осталась полностью довольна сотрудничеством. Рекомендую!