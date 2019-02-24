Теория для курсовой

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть приложение для Android на Java, нужно написать теоретическую часть для курсовой.

5 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)