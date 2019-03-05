Диссертация

кто может помочь с работой? Задание: Выберите и обоснуйте вид информационной системы для внедрения на ваше предприятие (ERP, MRP, ERP II, MRP II) 3. Провести общий обзор для рынка информационных систем 4. Сопоставьте возможности зарубежных информационных систем и отечественных ...