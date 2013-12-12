Курсовая работа по начертательной геометрии

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Нужно выполнить курсовую работу по начертательной геометрии

методичку с заданием вышлю на почту.

11 лет назад
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров