Курсовая работа по начертательной геометрии

Ищу ответственного и грамотного исполнителя для выполнения: курсовая работа на украинском языке на 70 страниц. Срок выполнения до 17 декабря. Тема - Контроль вмісту антіоксидантів в рослинних препаратах Требования к материалу: 1. Содержание ...