Курсовая работа

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Предмет: Учет и анализ

Срок:16 декабря до 20:00

Тема: Уччет и анализ в строительной организации

Тип работы: Курсовая работа

Кол-во страниц: 50 - 55

Шрифт: 12 pt

Дополнительная информация: Есть методичка новая для нашего курса,где дан мой вариант, делать нужно именно по ней, также сделаны хоз операции,пришлю на почту.

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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