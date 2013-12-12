Предмет: Учет и анализ

Срок:16 декабря до 20:00

Тема: Уччет и анализ в строительной организации

Тип работы: Курсовая работа

Кол-во страниц: 50 - 55

Шрифт: 12 pt

Дополнительная информация: Есть методичка новая для нашего курса,где дан мой вариант, делать нужно именно по ней, также сделаны хоз операции,пришлю на почту.