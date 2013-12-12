Курсовая по международной экономике

Дисциплина: международная экономика, тема: "международные прямые инвестиции: современные тенденции", до 15 декабря нужна мне кр, нету методички.(80% орг.текст).30 листов(не меньше)

Список лит-ры не меньше 20 ист.( учеб., сборники статистические, статьи, ссылки)

Введение кратко рассказать почему выбрала эту тему, актуальность этой темы,

Курсовая должна состоят из 2х частей ( теор. И практ.) практ части (таблицы, схемы, графики)

К.р.пишется от третьего лица.АП 70