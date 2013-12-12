2 курсовые по менеджменту

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Закрыт1 заявка115 просмотров

кафедра менеджмент в спорте.2курсовик.Эволюция системы подготовки футболистов!

1курсовик: состояния и развития научных знаний в спортивном плавание.

"автореферат 20-30 стр какие проблемы решают методы характеры проблем"

Антиплагиат 75 минимум.методы нет.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров