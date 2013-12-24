Курсовая по экономике

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Антикризисное управление предприятием на примере .ОАО РЖД или ОАО ЛУКОИЛ(на выбор)

Задание к Курсовой работе в конце методички. Необходима расчетная часть с использованием бухгалтерского баланса ( расчет коэффициентов).АП 70 минимум

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

seliverstova81
Ксения 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Работой довольны
Рекомендую, работать просто. Сложностей ни в общении, ни в работе не возникло.

Заявки фрилансеров

seliverstova81
Ксения 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад