Дипломная работа по менеджменту

$1500
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Завершен3 заявки141 просмотр

Факультет: менеджмент

Предмет, дисциплина: дипломная работа по управлению персоналом

Тема работы: Анализ адаптации различных категорий персонала

Тип работы: Дипломная

Написать пока только 1 теоретическую главу (приложен план)

Срок выполнения: 16 дек до 22.00 мск.

Антиплагиат от 70%

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за отличную работу!
Спасибо за сотрудничество!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад