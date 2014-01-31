Дипломная работа по менеджменту

Антикризисное управление предприятием на примере .ОАО РЖД или ОАО ЛУКОИЛ(на выбор) Задание к Курсовой работе в конце методички. Необходима расчетная часть с использованием бухгалтерского баланса ( расчет коэффициентов).АП 70 минимум