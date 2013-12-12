Курсовая работа. Химия. Украинский язык.

Ищу ответственного и грамотного исполнителя для выполнения: курсовая работа на украинском языке на 70 страниц. Срок выполнения до 17 декабря. Тема - Контроль вмісту антіоксидантів в рослинних препаратах

Требования к материалу:

1. Содержание полифенолов. Что это за соединения. Где можно встретить полифенолы. Какие они бывают, различные химические и физические свойства.

2. В каких растениях можно встретить полифенолы. Как полифенолы могут попадать в организм человека.

3. Лекарственные препараты на основе полифенола. Что они делают в организме человека. Их роль и свойства.

4. Аналитический анализ полифенолов. Какими методами их можно определить в препаратах.

5. Флаваноиды. Содержание в препаратах. Какая смесь преобладает в препаратах.

6. Изучить реакцию полифенолов в препаратах.

7. Корреляция полифенолов. Антиоксидантная активновность.