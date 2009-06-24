Необходимо написать курсову работу по менеджменту на тему "Формирование организационной структуры управления" на примете конкретного предприятия. Смотрите приложение. Бюджет ограничен - 500 р.Сроки 3 дня.
Курсовой Фин. функционально-стоимостной анализ
Добрый день.
Необходимо выполнить курсовую работу по Финансовому функционально-стоимостному анализу.
Срок - 1 день.
До 12 по МСК - выбор исполнителя
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