Курсовой Фин. функционально-стоимостной анализ

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Завершен3 заявки140 просмотров

Добрый день.

Необходимо выполнить курсовую работу по Финансовому функционально-стоимостному анализу.

Срок - 1 день.

До 12 по МСК - выбор исполнителя

16 лет назад
alissa_sh
Alisa 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

temja
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$24
1 день
Артем отлично справился с работой в сжатые сроки. Спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как профессионала.
Отличный работодатель. Приятный и честный человек, оплата своевременная и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

temja
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад