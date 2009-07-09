Курсовая Проектирование информационных систем

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Завершен15 заявок351 просмотр

Требования в прикрепленном файле.

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16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$45
7 дней
Работа выполнена качественно! Доволен сотрудничеством. Могу рекомендовать как ответственного исполнителя.
Работаем во второй раз - все прекрасно: четкое задание, отличное отношение и своевременная оплата. Спасибо - и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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