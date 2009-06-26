Приватно для Борисов Роман (rim-07)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки515 просмотров

Нужно собрать как можно больше информации о солнечных батареях(для спутников) на основе углеродных нанотрубок :)

Нужна не просто водичка, а конкретные разработки и характеристики, короче как можно глубже по теме.

16 лет назад
hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

rim-07
Роман 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
Справился с поставленной задачей!
Приятный заказчик) редко встречаются такие...Спасибо большое!!!

Заявки фрилансеров

rim-07
Роман 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад