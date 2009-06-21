Курсовая на ассемблере

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Задание: написать на ассемблере программу которая получает из интернета курс валют за сегодня, вчера, 2 дня, 3 дня и 4 дня назад и на основании этих данных предполагает стоит ли вам покупать валюту или нет.

Писать цену и сроки.

Ассемблер
16 лет назад
kernelist
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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