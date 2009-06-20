Курсовая работа по программированию

Требуется написать курсовую работу по программированию.

Кандидат должен учиться на четвертом или пятом курсе института по специальности «программист».

При выполнении задания потребуются знания:

Основ SQL, C++, Java, PHP, html, css

Несмотря на перечисленный список, задание не очень сложное.

С ним вполне можно справиться за 1-2 дня.

Оплата 1500 руб.

Все подробности при личной переписке.

В ответе на проект обязательно указывайте Ваше образование.

Т.к нужно не столько уметь программировать реально, сколько быть знакомым с теоретическими основами.