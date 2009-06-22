Курсовая по математической логике

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Завершен6 заявок258 просмотров

Добрый день!

Необходимо срочно выполнить курсовую работу

по математической логике.

Будет необходимо использование средств МатЛаб.

Оставляйте предложения только при хорошем знании предмета.

16 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitrij-ermakov
Дмитрий 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$20
1 день
Дмитрий качественно и в срок выполнил достаточно сложную работу по математической логике. Отлично владеет МатЛаб. Приятен в общении. Обязательно продолжим сотрудничество. Рекомендую!
Хороший заказчик. Приятен в общении. Очень корректен. Своевременно оплатил работу. Рекомендую!!! PS и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dmitrij-ermakov
Дмитрий 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад

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