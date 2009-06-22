Требуется написать реферат на тему "Техника речи: тренировка речевого аппарата(правильное речевое дыхание, сила и громкость голоса, тембр, дикция - произношение и артикуляция)". Основная часть реферата не более 10 страниц.
Курсовая по математической логике
Добрый день!
Необходимо срочно выполнить курсовую работу
по математической логике.
Будет необходимо использование средств МатЛаб.
Оставляйте предложения только при хорошем знании предмета.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется грамотный и надежный человек для написания не сложной дипломной работы по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования» профессия электромонтер тема "Регулировка оборотов коллекторного двигателя". Методичка приложена, будут дополнительные вопросы задавайте, в контактах есть мои данные. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
нужен диплом на тему _Место и роль банка в финансовой системе страны (срочно)Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать реферат на данную тему. До 20 страниц. Особых требований нет. Оплата небольшая, 200 р., но это тоже деньги. Кто возьмется?Закрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно доделать 1 пункт курсовой работы. А именно 2.2 (Исследование профессионального роста менеджеров компании) В ней уже существует теоретическая часть, но нужно доделать с точки зрения практики, т.е. по существующим этапам ...Завершен16 лет назад
Добрый день! Нужен диплом по специальности "Сооружение и эксплуатация газо- нефтепроводов и газо- нефтехранилищ" Срок - 5 дней (сдача - не позднее 07.00 (мск) 25.06.09), оплата - яндекс-деньги после ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Необходимо в срок до 25 июня написать программу - курсовую работу по дисциплине численные методы. Требования к программе: 1) простой и удобный интерфейс, 2) среда разработки - Borland C++ ...Завершен16 лет назад
Есть диплом экономика к нему нужна речь с рисунками графиками расчётами если технико-экономические показатели такие то есть цифры должны быть обоснованы. ТЕ в речи должна быть теория подкрепленная цифрами Объём 6-8 листов речь ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте, очень надеюсь на помощь! хочу заказать дипломную работу по антикризисному управлению на тему:разработка системы управления конкурентоспособностью фирмы, на примере турагентства(туроператора) работа должна обязательно содержать анализ фин.отчетности за 3 года:Бухг.баланс+Отчет о прибылях ...Закрыт16 лет назад
- $250
Разработка системы управления для привода главного движения фрезерно-расточного станка НР3.Завершен16 лет назад