Срочно 1А1 принципиалку камерной электропечи

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Закрыт1 заявка226 просмотров

Надо сделать чертеж только или в компасе или в автокаде:

1. принципиальная схема камерной печи СНЗ 6.12.4 - есть только ее описание

Сделать надо срочно!!!

AutoCAD
16 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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