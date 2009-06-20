Требуется написать курсовую работу по программированию. Кандидат должен учиться на четвертом или пятом курсе института по специальности «программист». При выполнении задания потребуются знания: Основ SQL, C++, Java, PHP, html, ...
Срочно 1А1 принципиалку камерной электропечи
Надо сделать чертеж только или в компасе или в автокаде:
1. принципиальная схема камерной печи СНЗ 6.12.4 - есть только ее описание
Сделать надо срочно!!!
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