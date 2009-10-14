Доклад к дипломной работе

$50
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Завершен6 заявок260 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Трбуется человек, который напишет доклад (выступление) к дипломной работе. Доклад должен быть на украинском языке, 2-3 листа А4. Предпочтительно человек из Киева.

Сроки поджимают, 25.06.

Пишите цены, сроки и обязательно портфолио.

16 лет назад
Anton_Bryzhunov
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, работу выполнил качественно и в указанные сроки. Надеюсь ещё посотрудничать)
Отличный заказчик, работа оплачена без задержек.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад